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Salihli OSB müteşebbis heyeti yılın son toplantısını yaptı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti 2018 yılının son toplantısını, Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti 2018 yılının son toplantısını, Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirdi.


Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Deniz başkanlığında gerçekleştirilen 2018 yılının son müteşebbis heyet toplantısına, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.


6 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, müteşebbis heyet ve yönetim kurulu seçimi yapıldı. OSB Müteşebbis heyet başkanı olarak Vali Ahmet Deniz, Başkan Vekili olarak Kaymakam Levent Kılıç seçilirken, üyeler ise Ünal Çakıcı, Zeki Kayda, İbrahim Yüksel, Abdullah Etil, İbrahim Karaca, Yücel Kaşıkcı, Basri Ersoy, Cihan Sarı, İsa Yıldırım, Abdülkadir Akkaplan, Ahmet Ozan Dinçkan, Yunus Er ve Erol Yaman'dan oluştu. OSB yönetim kuruluna ise Zeki Kayda, İbrahim Yüksel, Basri Ersoy, Abdülkadir Akkaplan ve Ünal Çakıcı seçildi.


Toplantıda ayrıca OSB'nin 2018 yılı faaliyet raporu değerlendirilirken, 1. ve 2. etap organize sanayi bölgesi, endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesisi ile doğalgaz konusunda Vali Deniz bilgilendirildi.


Genel konuların ele alındığı yılın son toplantısı dilek ve temenniler ile son buldu.

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