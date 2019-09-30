İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli OSB, Vali Deniz başkanlığında toplandı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet toplantısı Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet toplantısı Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirildi.


Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Deniz başkanlığında gerçekleştirilen yılın 2. müteşebbis heyet toplantısına, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.


Toplantıda Vali Deniz'e, 1. etap ve 2. etap ile Endüstriyel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgiler verilirken, ayrıca idari bina ve sosyo kültürel etkinlik merkezi hakkında bilgiler aktarıldı.


Altı aylık denetçi raporlarının görüşüldüğü toplantı dilek ve temenniler ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.