Salihli OSB'de elektrik ve su tüketiminde rekor kırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesindeki (SOSB) elektrik ve su tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde 2022 Ağustos ayında 10,5 milyon KWH elektrik tüketimi ile yeni bir rekor kırıldı. 2021 yılı ortalaması 8 milyon KWH ve 2020 yılı ortalaması ise 6 milyon KWH olmuştu.

Verilere göre 2022 Ağustos ayında 103 bin metreküp artezyen, 73 bin m3 şebeke suyu olmak üzere toplam 176 bin metreküp su kullanıldı. 2021 yılı ortalaması aylık 152 bin metreküp, 2020 yılı ortalaması aylık 136 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir “Sanayi bölgesinde artan üretim kapasitesi ve üretim kapasitesindeki artışa bağlı olarak artan enerji tüketim miktarlarının; Salihli'nin işsizlik sorunun çözümü için atılan adımların olumlu sonuçlar vermeye başladığının en önemli göstergesidir. Bölgemizde faaliyet gösteren, istihdam oluşturan, ekonomiye katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar diliyorum.”