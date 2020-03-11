Salihli OSB'de istihdam rekoru kırıldı

Son zamanlarda yapılan yatırımlarla Salihli OSB'nin bölgenin sanayi merkezlerinden birisi haline geldiğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “OSB'de pek çok sektörde üretim yapılmaktadır. Tüm yatırımlarıyla güçlenen Salihli OSB, dün olduğu gibi, bugünde Türkiye'nin gücüne inanıp, durmadan çalışıp üretti. Bundan sonra da aynı inançla ve kararlılıkla üretmeye devam edecek olan organize sanayi bölgemiz, aynı zamanda işsizin umudu oldu. Salihli OSB, Ocak 2020 itibari ile en yüksek istihdam sayısına ulaşmıştır. Faaliyet gösteren firmalarımızda toplam 3 bin 829 kişi istihdam edilmektedir. İstihdam edilen kişilerin bin 567'si kadın, 2 bin 262'si ise erkek personelden oluşmaktadır. 420 beyaz yaka çalışanın olduğu OSB'de 3 bin 409 mavi yaka çalışanı bulunmaktadır” dedi.

Doğalgazın OSB'ye değer katacağını belirten Başkan Kayda “Şu an 1.etap ve 2.etaptaki inşaatı devam eden firmalarımızın inşaat çalışmalarını tamamlayıp üretime geçmesiyle birlikte, hem Salihli OSB'deki üretim artacak, hem de istihdam sayısı 10 binlere ulaşacaktır” diye konuştu.

Başkan Kayda, OSB'deki doğalgaz çalışmalarının ise tüm hızıyla devam ettiğini firmaların Nisan ayında doğalgaz kullanmaya başlayacağını sözlerine ekledi.