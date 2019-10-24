Salihli OSB'de turnuva heyecanı başladı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) tarafından organize edilen ve 8 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek olan firmalar arası halı saha turnuvasında heyecan başladı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki birlik ve beraberliğin sağlanması adına düzenlenen, bu yıl ikincisi düzenlenen firmalar arası halı saha turnuvası, Gümüşçayı Halı Saha Tesisleri'nde oynanan maçlarla başladı.

Turnuvanın bölge çalışanları arasında güçlü bağlar oluşturduğunu belirten OSB Müdürü Çağrı Duygu, A ve B grubu olmak üzere 2 grupta oynanacak olan turnuvanın 1 ay devam edeceğini söyledi.

Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyen Duygu, “Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz, bu yıl ikincisi olan ve geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz turnuva heyecanı başladı. Amacımız firmalar arası birliktelik sağlamaktır” dedi.