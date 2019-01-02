Salihli OSB'de yeni yılın ilk toplantısı yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2019 yılının ilk yönetim kurulu toplantısı Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Encümen Salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Basri Ersoy ve Abdülkadir Akkaplan ile OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı.

Yatırımcıların 2.etap OSB'ye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Kayda, 887 bin 525 metrekarelik sanayi parselinin 614 bin 170 metrekaresinin yatırımcılara tahsis edildiğini vurgu yaptı. Kayda, 2. etap OSB'de tahsis oranı bakımından yüzde 72 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

İdari ve mali konuların görüşüldüğü toplantıda, Salihli OSB 2. etapta arsa tahsisi başvuruları, yapımı süren altyapı çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.