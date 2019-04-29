Salihli OSB'de yılın ilk toplantısı yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti 2019 yılının ilk toplantısını, Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Deniz başkanlığında gerçekleştirilen 2019 yılının ilk müteşebbis heyet toplantısına, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi faaliyetlerinin yanı sıra 1.etap ve 2.etap OSB ile endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesisi hakkında Vali Deniz bilgilendirilirken, ayrıca 2018 yılı yeminli mali müşavir raporu ve geçmiş dönem raporu onayı sunuldu.

Genel konuların ele alındığı yılın ilk toplantısı dilek ve temenniler ile son buldu.