Salihli OSB'den atık su hassasiyeti

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların atık suları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen "Deşarj” konulu çevre izin belgeli 8000 m/gün kapasiteli atık su arıtma tesisinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçirilerek arıtılıyor. Modern tesiste uygulanan yöntemlerle arıtılan atık sular, temizliği ve berraklığı ile çevreye zarar vermediği gibi aynı zamanda Ege Bölgesi'nin sulamadaki hayat kaynağı olan Gediz Nehri'ni de kirletmiyor.

Bölge Müdürlüğünün Çevre Birimi ekipleri tarafından yapılan arıtma çalışmaları sonucunda tertemiz hale gelen sular, "Yeşil Şebeke Projesi'' ile OSB'nin yeşil alanlarının sulama faaliyetlerinde kullanılarak örnek bir çalışmaya imza atılıyor.