İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli OSB'ye 19 bin maske

Manisa Valiliği tarafından Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelere dağıtılmak üzere 19 bin adet maske gönderildi.

Manisa Valiliği tarafından Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelere dağıtılmak üzere 19 bin adet maske gönderildi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından, Ege Bölgesi'nin en büyük tarımsal organize sanayi bölgelerinden olan Salihli OSB'deki işletmelere dağıtılmak amacıyla Salihli Kaymakamlığına 19 bin maske gönderdi. Salihli Kaymakamlığı da maskelerin dağıtılması amacıyla Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne teslim etti.


Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, Manisa Valiliği tarafından gönderilen maskeleri Salihli Kaymakamlığından teslim alarak, OSB'de faaliyette olan firmaların çalışanlarına teslim edildiğini söyledi.


Duygu, 19 bin maskeyi gösteren Manisa Valisi Ahmet Deniz'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.