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Salihli Ovasında yerli domatesler hasat ediliyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde lezzetiyle talep gören yerli domatesinde hasat çalışmaları başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde lezzetiyle talep gören yerli domatesinde hasat çalışmaları başladı.


Sofraların vazgeçilmezlerinden olan ve Türkiye'nin en kaliteli domateslerinin yetiştirildiği Salihli'nin Kemerdamları Mahallesinde nisan ayında toprakla buluşan domates fideleri meyvelerini verdi, tarlalarda hasat çalışmaları başladı.


Hasat eden üreticileri tarlada ziyaret eden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Salihli'nin Kemerdamları Mahallesinde yetiştirilen domateslerin hasat çalışmaları başladı. Salihli'de toplam 3.000 dekar, Kemerdamları Mahallesi'nde ise 250 dekarlık alanda sofralık domates yetiştiriciliği yapılmaktadır. Üreticilerimiz bir dekarlık alandan 6 ton verim almaktadır. Lezzetiyle, aromasıyla ün kazanmış Kemerdamları Domatesi Manisa ve çevre illerin hallerine gönderilmektedir. Hasat sezonunun üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, bereketli ve kazancı bol bir sezon diliyorum.” dedi.


Hasat çalışmalarına Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız ve üreticiler katıldı.

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