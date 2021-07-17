Salihli Polisi'nden bayram denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde polis ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Belli noktalar ile kazaların en çok yaşandığı E96 karayolu üzerinde araçları tek tek durduran ekipler, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıp, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Motosikletler üzerinde sıkı denetim

Öte yandan polis ekipleri, yaz aylarında kullanımın iyice arttığı motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıyor. Ekipler, kask takmayan, ehliyetsiz araç kullanan, abart egzoz ve gürültü yapan motosiklet sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Trafik denetimlerinin artarak devam edeceğini belirten Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır, sürücülere uykusuz araç kullanmamaları başta olmak üzere hatalı sollama, yol kullanıcılarına saygı konusunda uyardı. Çakır, bayram arefesinde meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilebilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından bu ve buna benzer denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.