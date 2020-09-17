Salihli polisinden gürültü motosikletlere denetim

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri standart dışı egzozu bulunan ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro ekipleri, kullanımı her geçen gün artarak devam eden elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor. İlçenin muhtelif yerlerinde yapılan denetimlerde polis ekipleri, motosikletleri tek tek durdurup inceledi. Kask takmayan ve tescilsiz motosiklet kullananlara cezai işlem uygulanırken, plakasız, standart dışı egzoz bulunan ve çevreye rahatsızlık veren, trafiği tehlikeye düşüren motosikletlere el konuldu. Denetimlerde trafikten men edilen motosikletler ise otoparka çekildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, ilçede meydana gelen ekobis ve motosiklet kazalarını en aza indirmek, standart egzozların önüne geçmek ve küçük yaştaki ekobis sürücülerine yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini söyledi.