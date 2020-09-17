İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli polisinden gürültü motosikletlere denetim

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri standart dışı egzozu bulunan ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri standart dışı egzozu bulunan ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.


Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro ekipleri, kullanımı her geçen gün artarak devam eden elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor. İlçenin muhtelif yerlerinde yapılan denetimlerde polis ekipleri, motosikletleri tek tek durdurup inceledi. Kask takmayan ve tescilsiz motosiklet kullananlara cezai işlem uygulanırken, plakasız, standart dışı egzoz bulunan ve çevreye rahatsızlık veren, trafiği tehlikeye düşüren motosikletlere el konuldu. Denetimlerde trafikten men edilen motosikletler ise otoparka çekildi.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, ilçede meydana gelen ekobis ve motosiklet kazalarını en aza indirmek, standart egzozların önüne geçmek ve küçük yaştaki ekobis sürücülerine yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.