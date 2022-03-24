Salihli polisinden öğrencilere trafik eğitimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Fahriye Hanım İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri İsmail Gülsen ve görevli personel tarafından verilen eğitimde yol ve çevre, trafikte insanların oynadığı roller, araca inme binme kuralları anlatıldı.

Eğitimde öğrencilere genel trafik kuralları, trafikte görme, görülme ve duyma, trafik ışıkları ve işaretleri, karşıdan karşıya geçiş kuralları, kara yolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, güvenli oyun oynama ve bisiklete binme kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin uyması gerek kurallar anlatıldı.

Eğitime İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ile Okul Müdürü Mehmet Turan Kardeş ve öğrenciler katıldı.