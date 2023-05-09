Salihli polisinden “torbacı” operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda metamfetamin ve kannabinoid ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1.35 gram metamfetamin, 66,13 gram Sentetik Kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 2 uyuşturucu aparatı, 1 adet tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

3 şüpheliye adli işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B.(21) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.