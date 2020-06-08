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Salihli polisinden uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar, bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar, bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçeye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda T.A isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, 13.17 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 adet fişek olarak satışa hatır hale getirmede kullanılan, rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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