Salihli potada 3 maçtır kaybetmiyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Salihli Belediyespor, 3 maçtır kaybetmiyor. Ege Üniversitesi ve Söke Basket'i yenen yeşil-beyazlı ekip bu kez Uşak Belediye Basketbol'u 79-74 yendi.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve 2. Lig hedefi ile yola çıkan Baş Antrenör Murat Öztürk ve Yardımcı Antrenör Çağatay Köse yönetimindeki Salihli Belediyespor, kendi sahasında Uşak Belediye Basketbol'u konuk etti. Belediye Spor Salonu'nda oynanan ve başa baş mücadeleyi ev sahibi ekip Salihli Belediyespor 79-74 kazandı.

Karşılaşmada Yeşil-beyazlı ekipte Emir 18, Mertcan 15, Çevik 14, Berkay 11, Alp 11, Mehmet 8 ve Mert 2'şer sayı ile oynadı.

Salihli Belediyespor bu galibiyet ile puanını 11'e çıkartıp, 2. sıradaki yerini korudu.