Salihli potada fark yaptı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde Salihli Belediyespor, deplasmanda Söke Basket'i 90-60 yendi.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Baş Antrenör Murat Öztürk ve Yardımcı Antrenör Çağatay Köse yönetimindeki Salihli Belediyespor, Aydın deplasmanında Söke Basket'in konuğu oldu. Söke Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Yeşil-beyazlı ekip rakibine üstünlük sağlamakta zorlanmadı ve sahadan 90-60'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Yeşil-beyazlı ekipte Emir 28, Mert 16, Berkay ve Mehmet 13, Kaan 10, Çevik 4, Hasan ve Alp 3'er sayı ile oynadı.

Salihli Belediyespor bu galibiyet ile puanını 9'a çıkartıp, lider Ege Üniversitesi'nin ardından 2. sıraya yükseldi.

Söke Basket karşısında iyi mücadele edip, farklı sonuç elde ettiklerini vurgu yapan Baş Antrenör Murat Öztürk, “Takım olarak büyük hedeflerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Cumartesi günü kendi sahasında Uşak Belediyesi Basketbol'u konuk edeceklerini belirten Öztürk, Belediye Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maça tüm taraftarları davet etti.