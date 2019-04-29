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Salihli potada lideri devirdi

Salihli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı kendi sahasında konuk ettiği lider Ege Üniversitesini 70-61 yendi.


Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Baş Antrenör Murat Öztürk ve Yardımcı Antrenör Çağatay Köse yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 5. haftasında lider Ege Üniversitesini konuk etti. Belediye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir mücadele sergileyen Yeşil-beyazlı ekip, rakibini 70-61 yendi. Yeşil-beyazlı ekip bu galibiyet ile gruptaki puanını 7'ye çıkardı.


Baş Antrenör Öztürk, lider Ege Üniversitesini yenerek, play-off yarışında Yeşil-beyazlı ekibin de yer aldığını gösterdiklerini söyledi. Öztürk, desteklerinden dolayı tüm taraftarlara teşekkür etti.


Öte yandan Salihli Belediyespor, ligin 6. haftasında Çarşamba günü deplasmanda Söke Basket'in konuğu olacak. Söke Spor Salonu'ndaki karşılaşma ise saat 19.00'da başlayacak.

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