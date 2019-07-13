Salihli potada Manisa şampiyonu, Türkiye 5'incisi oldu

U 10 Erkekler ve Büyük Erkeklerde Manisa şampiyonu olan Yeşil-beyazlılar, Türkiye Bölgesel Liginde de Büyük Erkekler de Türkiye 5'incisi oldu.

Antrenör Çağatay Köse yönetiminde başarılı sonuçlar alan Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, U 11, U 12 ve U 14 Erkekler Liginde Manisa 3'üncüsü olarak sezonu tamamladı.

Manisa şampiyonluğu ile Türkiye 5'inciliği kazanan Yeşil-beyazlı basketbolcuları tebrik eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni sezonda sporculara başarılar diledi.