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Salihli potada şampiyonluk maçına çıkıyor

Antrenör Murat Öztürk yönetimindeki Salihli Belediyespor Büyük Erkek Basketbol Takımı, Pazartesi günü(yarın) şampiyonluk maçına çıkıyor.


Salihli'yi basketbolda başarılı bir şekilde temsil eden Salihli Belediyespor Büyük Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda konuk olduğu Ergüspor'u 68-36 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekip yarın akşam şampiyonluk maçında Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Salihli Belediye Spor Salonu'nda oynanacak olan ve saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşmayı Salihli Belediyespor kazanırsa şampiyon olup, adını bölgesel lige yazdıracak.


Tüm taraftarları maça davet eden Antrenör Öztürk “Şampiyonluk parolasıyla çıktığımız yolda artık sona geldik. Bugünkü şampiyonluk maçına tüm Salihli halkına ve basketbol severleri bekliyoruz” dedi.

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