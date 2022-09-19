Salihli Ramiz Turan Stadı'nın yerine modern spor kompleksi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ramiz Turan Stadyumu'nun yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından modern bir spor kompleksi yapılmasıyla ilgili ihale sürecinin bittiğini ve tesisin 700 iş gününde tamamlanarak, Salihlili vatandaşların hizmetine açılacağı müjdesini verdi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 17 Temmuz 2020 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kula ziyareti programına eşlik ettiğini hatırlatarak, “Bakanımızın Kula ziyaretinde belediye meclisimizde gündeme getirdiğimiz ve Salihli'ye kazandırmak istediğimiz spor tesisleriyle ilgili projelerimizi ve taleplerimizi ileterek destek beklediğimizi ifade etmiştik. Bu çerçevede Ramiz Turan Stadı ve eski spor salonunun yıkılarak yerine yapılacak olan spor kompleksinin 7/24 çocuklarımızın, gençlerimizin ve halkımızın hizmetine açılması talebimizi ve projemizi iletmiştik. Hemşehrimiz olan Gençlik ve Spor Bakanımız, projemizi beğendiğini belirterek, hazırladığımız proje üzerinde Bakanlık yetkililerinin çalışacağını ifade etmişti. Cumhur İttifakı sayesinde güzel şehrimize kazandıracağımız modern spor kompleksinin ihale süreci tamamlandı. Tesis içerisinde, çok amaçlı spor salonu, 6 adet antrenman salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 3 katlı gençlik merkezi, tenis kortları, açık basketbol sahası, atletizm tartan pisti, yürüyüş yolları ve aktivite alanı ile spor aletlerinin bulunduğu sosyal alanlar yer alacak. Salihlili vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız modern spor tesisimiz 700 iş gününde tamamlanacaktır” dedi.