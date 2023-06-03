Salihli Sanat Şenliğinde minikler hünerlerini sergiledi

Manisa'nın Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Salihli Sanat Şenliğinde minik öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

Salihli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 2. Salihli Sanat Şenliğinde minik öğrenciler, hünerlerini Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda düzenlenen programda sergiledi.

İlçedeki değişik sanat kurslarına devam eden yetenekli çocukların sahne aldığı programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediye olarak sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini, bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: “Belediye olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek oluyoruz. Bu gece ilçemizin yetenekli çocuklarını aynı sahnede izleme ve dinleme imkanı bulduk. Çocuklarımız ve gençlerimize imkan sağlandığında neleri başarabildiklerinin en güzel örneklerini sergileyen yavrularımızı kutluyor, onlara eğitim veren eğitimcilerimize ve yavrularımızın ailelerine teşekkür ediyorum.”

2.Salihli Sanat Şenliğine Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediye Daire Müdürleri, öğretmenler, aileler ve davetliler katıldı.