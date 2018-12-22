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Salihli Sanayi Camisi'nin bakım çalışmaları tamamlandı

Manisa’nın Salihli ilçe merkezi ile 102 mahallede yol yapım ve parke taş döşeme çalışmalarını aralıksız sürdüren Salihli Belediyesi, sanayi esnaflarından gelen talep üzerine Sanayi Camisi’nin bakım, onarım, tadilat ile çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Manisa'nın Salihli ilçe merkezi ile 102 mahallede yol yapım ve parke taş döşeme çalışmalarını aralıksız sürdüren Salihli Belediyesi, sanayi esnaflarından gelen talep üzerine Sanayi Camisi'nin bakım, onarım, tadilat ile çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.


Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında ilçe genelindeki ibadethanelere de desteğini sürdüren Salihli Belediyesi, sanayi esnafının Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaretinde ilettiği talepler doğrultusunda Sanayi Camisi'nde tadilat çalışması başlattı. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caminin bahçesine taban tuğlası döşeyerek bahçe duvarlarını traverten taş ve renkli tuğla ile kapladı. Özel aydınlatma sisteminin kurulduğu caminin tuvaletleri de yenilenerek, bahçe duvarına korkuluk yapıldı. Yenilenen haliyle camiyi çok beğendiklerini ifade eden sanayi esnafı yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

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