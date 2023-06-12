Salihli Taytanspor adını 1. Amatör Küme'ye yazdırdı

Amatör B Grubu'nda mücadele eden Salihli Taytanspor, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip adını 1. Amatör Küme'ye yazdırdı.

Salihli ekiplerinin yer aldığı 2.Amatör B Grubu'nda ligin 5.haftasında Taytanspor, Çıkrıkçı Gençlikspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip ayrıldı. Grupta oynanan diğer maçta da Kurtuluş 45 FK ve Seyrantepespor'un 3-3 berabere kalmasının ardından puanını 12'ye çıkaran Taytanspor, ligin bitimine 1 hafta kala hem şampiyonluğunu ilan etti, hem de adını 1.Amatör Küme'ye yazdırdı. Taytanspor, yeni sezonda Salihli'yi Manisa 1.Amatör Küme de temsil edecek.

Taytan Mahalle muhtarı ve aynı zamanda Taytanspor Kulüp Başkanı Cafer Morbel “Kuruluşumuzun ilk yılında 2.Amatör Küme'den 1.Amatör Kümeye yükseldik. Bu başarıda emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezonda Taytanspor olarak Salihli'yi 1.Amatör Küme de en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.