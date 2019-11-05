Salihli Ticaret Borsasından 800 öğrenciye eşofman

Manisa'nın Salihli ve Kula içlerinde eğitim gören 800 öğrenciye Salihli Ticaret Borsası tarafından eşofman takımı dağıtıldı.

Salihli Ticaret Borsası, Salihli ve Kula ilçelerindeki ilköğretim okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 800 öğrenciye eşofman takımı yardımında bulundu. Salihli ve Kula ilçesinde 800 öğrenciye dağıtılacak eşofmanlar Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy tarafından Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek'e teslim edildi.

Salihli Ticaret Borsası olarak Kula ve Salihli ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere mont dağıttıklarını belirten Başkan Yetiş Aksoy, bu yıl 800 öğrenciye eşofman takımı dağıttıklarını söyledi. Daha güçlü yarınlar için öğrencilere yardımlarının devam edeceğini belirten Aksoy “Salihli Ticaret Borsası olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda birçok okulda yüzlerce öğrenciye kıyafet başta olmak üzere kırtasiye yardımında bulunmuştuk. Son olarak Salihli ve Kula'daki 800 öğrenciye eşofman yardımında bulunma kararı aldık. Öğrencilerimiz güle güle giysinler" dedi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'da eğitime yapmış oldukları katkılarından dolayı Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti.

Ticaret Borsası hizmet binasında düzenlenen eşofman teslim törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Borsa yönetim kurulu üyesi Armağan Karaman ile borsa genel sekreteri Turan Yalçın katıldı.