Salihli Ticaret Borsası'ndan eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan 'Küçük Parmaklar' tablet dağıtım kampanyası kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret Borsası, öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 55 tablet bağışında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, ülke genelinde covid-19 salgını sürecinde online eğitim gören, maddi imkanı olmayan öğrenciler için 'Tabletsiz Öğrenci Kalmasın' hedefiyle başlatılan kampanyaya Yetiş Aksoy Başkanlığındaki Salihli Ticaret Borsası da 55 tablet ile katılım sağladı. Tabletler Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ında katılımı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek'e teslim edildi.

Tabletler Salihli ve Kula'daki öğrencilere dağıtılacak

Salihli Ticaret Borsası olarak eğitime her zaman destek olduklarını belirten Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bu sene, ülke genelinde başlatmış olduğu tablet dağıtım kampanyasına borsa olarak 55 tablet ile katılım sağladıklarını söyledi. Aksoy, tabletlerin 10 tanesinin Kula'da, 45 tanesinin ise Salihli'deki öğrencilere dağıtılacağını söyledi. Aksoy “Borsa olarak eğitim sistemimizin güçlenmesi adına her zaman elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz tabletlerini güle güle kullansınlar. Eğitim desteği konusunda bizlere öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tabletleri borsadan teslim alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Dilek ise, “Salihli Ticaret Borsası tarafından teslim edilen tabletleri, maddi imkanı olmayan öğrencilere dağıtacağız. Tablet desteğinden dolayı Ticaret Borsasına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Teslim töreninde konuşan Kaymakam Sağlam ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 936 tabletin Salihli'deki ihtiyaç sahibi aile çocuklarına teslim edildiğini söyledi. Borsa tarafından teslim edilen tabletlerinde öğrencilere en kısa süre içerisinde ulaştırılacağını belirten Kaymakam Sağlam, duyarlılığından ve eğitime katkılarından dolayı Salihli Ticaret Borsasına teşekkür etti.