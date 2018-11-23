Salihli Ticaret Borsası'ndan kan bağışı

Kampanyaya borsa üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Salihli Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağış kampanyasında Borsa Başkanı Yetiş Aksoy olmak üzere, borsa yönetimi, üyeleri ile gönüllü bağışçılar kan verdi. Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu ifade eden Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, Kızılay'ın yıllardır başarıyla yürüttüğü bu kampanyaya kan bağışında bulunarak, borsa olarak katkı sağlamaktan kıvanç ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hayati önem taşıyan kanın temini Kızılay tarafından vatandaşlardan gönüllülük esasına göre alındığını vurgu yapan Başkan Aksoy, “Bizde Kızılay'ın yıllardır başarıyla yürüttüğü bu kampanyaya destek vermek istedik” dedi. Ticaret Borsası olarak kan bağış kampanyasını her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiklerini belirten Aksoy, “Tüm borsa üyelerimizi, çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu önemli kampanyada gönüllü bağışçı oldukları için kutluyorum” Tüm duyarlı vatandaşları 3 ayda bir kez kan vermeye davet eden Aksoy “Unutmayalım ki vereceğimiz bir ünite kan üç can demektir” dedi.

Öte yandan Kızılay'a kan bağışında bulunan bağışçılara Ticaret Borsası tarafından kuru üzüm ikram edildi.