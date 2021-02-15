Salihli Ticaret Borsası'ndan Kula'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan “Küçük Parmaklar” tablet dağıtım kampanyası kapsamında Salihli Ticaret Borsası, Kula'daki öğrencilere dağıtılmak üzere Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 10 tablet bağışında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, ülke genelinde Covid-19 salgını sürecinde online eğitim gören, maddi imkanı olmayan öğrenciler için “Tabletsiz Öğrenci Kalmasın” hedefiyle başlatılan kampanyaya Salihli Ticaret Borsası da destek verdi. Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş ile birlikte Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret ederek 10 adet tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere teslim etti.

Kaymakam Kemal Duru, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Salihli Ticaret Borsası tarafından bağışlanan 10 adet tabletin, bakanlığın belirlemiş olduğu ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesine göre dağıtımlarının yapılacağını dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş da, Salihli Ticaret Borsası'na teşekkür etti.