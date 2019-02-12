Salihli TSO'dan Ankara çıkarması

Başkent Ankara'da 3 günlük eğitime katılan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası meclis ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'in yanı sıra Birinci ve İkinci Meclis'i de gezdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen 3 günlük eğitime katılan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 32 kişilik heyet, eğitimden geri kalan boş zamanlarda Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Birinci ve İkinci Meclis'i ziyaret etti. Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı heyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu Anıtkabir'e giderek, saygı duruşunda bulundu.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, “Meclis üyeleri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Birinci Meclis'i ziyaret ettik. Daha sonra 1924 yılından itibaren hizmet veren ve bugün müze olarak kullanılan İkinci TBMM'yi gezdik. Tarihi atmosferde o günün koşullarını ve ruhunu gözümüzde canlandırdık. Bize bu güzel ülkeyi armağan eden başta Kurtuluş Savaşı kahramanlarına, bu vatan uğrunda şehit olan Mehmetçiklerimize, Cumhuriyetin ilk harcını koyan vatanseverlere şükranlarımızı sunduk.” dedi.

Salihli TSO heyeti daha sonra Anıtkabir'i de rehber eşliğinde gezdi.