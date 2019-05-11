Salihli TSO'dan Selendi'de her gün 100 kişiye iftar

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası her yıl olduğu gibi bu yılda Selendi ilçesinde iftar vermeye devam ediyor. Oda, hayırseverlerin desteği ile günlük 100 kişiye 4 çeşitten oluşan iftar dağıtıyor. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olan Selendili Yunus Kaya yaptığı açıklamada, "Selendi'de 5 yıldır devam eden iftar yemeği dağıtımını bu yılda oda olarak devam ettiriyoruz. Ramazan ayının birlik ve beraberliğin, bireyler arasındaki dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği Ramazan ayını bu yıl da aynı coşkuyla ve heyecanla yaşıyoruz. Odamıza kayıtlı üyelerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile ilçemizde, Kula ve Salihli de günlük 750 kişiye iftar yemeği dağıtıyoruz. Allah kabul etsin." dedi.