Salihli TSO'nun 2019 bütçesi 2 milyon 200 bin lira

Meclis üyelerinin yanı sıra, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu ve Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Kurulu üyelerinin de katıldığı genişletilmiş meclis toplantısında bir konuşma yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, iş dünyasının zor şartlar altında ayakta durmaya çalıştığını ve 2019 yılı ile ilgili çok olumlu öngörülerde bulunamadıklarını ifade etti. Yeni açıklanan 2 bin 20 TL'lik asgari ücretin işverene maliyetinin 3 bin 5 TL olduğuna dikkat çeken Yüksel, devletin asgari ücretli çalıştıran işverene verdiği desteğin devam etmesini beklediklerini kaydetti. Yüksel şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıl nefes ve KGF kredileri sayesinde piyasalarda olumlu bir hava oluştu. Ama kredilerin geri ödemeleri başlayınca piyasalarda yeniden nakit sıkışıklığı ortaya çıktı. İlk çeyrekte yüksek olan büyüme, üçüncü çeyrekte yüzde 1,6'da kaldı. Enflasyon oranı yüzde 21,62'ye yükseldi. İşsizlik oranı, istihdam seferberliğine rağmen Eylül ayında 11,4 oldu. Banka kredi faiz oranları yüzde 27-32 bandında seyrediyor. ABD Doları bir önceki yıla göre yüzde 40, Euro ise yüzde 33 oranında değerlendi. Mart ayında yapılacak seçimlerden sonra olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızdan endişeliyiz.”

Yeni şirketlerde azalma

Salihli TSO'ya 2018 yılında bir önceki yıla göre yeni üye kayıtlarında yüzde 26 oranında düşüş gözlendiğine, kapanan şirket sayısında ise geçen yıla göre yüzde 34 artış yaşandığına dikkat çeken Yüksel, 2019 yılında iş dünyası olarak beklentilerini şöyle özetledi:

“Kredi faizlerinin çok yüksek olması ürün ve hizmet maliyetlerini yükseltmektedir. Faizlerin düşürülmesini bekliyoruz. Asgari ücretteki artış, çok işçi çalıştıran firmaları zor duruma düşürecektir. Asgari ücret üzerindeki vergilerin düşürülmesini talep ediyoruz. Bu sene elektrik fiyatına yüzde 75 civarında zam yapılmıştır. Bu bütün maliyetlerin daha da artacağı anlamına gelir. İki lokomotif sektörümüz var: inşaat ve otomotiv. Otomotivde KDV ve ÖTV indirimleri ile bu sektörde olumlu bir hava oluştu. Ama bu indirimlerin tarih olarak sınırlı olması, ondan sonrası için yine belirsizlik olarak karşımıza çıkıyor. İnşaat sektöründe ise tapu harçlarında ve KDV'de bir değişiklik olmadı ve sektörde olumlu bir yansıma görülmedi. Kapanan firmaların çoğu da bu sektörden.”

OSB'deki gelişmeler

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci kısmında yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını ve 3 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Yüksel, altyapı çalışmalarının devam ettiği ikinci kısımda parsellerin yüzde 70'inin satıldığını kaydetti. Temmuz sonunda altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeni fabrikaların inşaatlarının yükselmeye başlayacağını vurgulayan Yüksel, “Doğalgaz bağlantısı için Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, Salihli OSB'ye bağlantı konusunda onay verdi. AKSA firması OSB doğalgaz altyapısı için çalışmalara başladı.” dedi.