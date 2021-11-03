Salihli vahşi çöp alanından kurtulmak istiyor

Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'nin Caferbey Mahallesine yapılacak olan Katı Atık Transfer İstasyonu konuşuldu.

Belediye Başkanı Zeki Kayda, toplantı öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Caferbey Mahallesi'ne yapılacak olan Katı Atık Transfer İstasyonu hakkında meclis üyelerine video sunum eşliğinde bilgi verdi. Caferbey Mahallesi'ne yapılacak tesiste çöp biriktirme, arıtma ve toplanma olmayacağını vurgulayan Başkan Kayda, “Caferbey Mahallemize, Manisa Büyükşehir Belediyemizin yapacağı Katı Atık Transfer İstasyonu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Caferbey Mahallesi 3800 ada 6 parselde bulunan ve Maliye Hazinesine ait arazi, 11 Haziran 2020 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyemize devredilmiştir. Gaffar Okkan Mahallemizde bulunan ve 50 yıldan fazla vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan bölge, artık tamamen dolmuştur. Çevreye yaydığı kötü kokular ve görüntü kirliliğinden dolayı hepimiz mağduriyet yaşıyoruz. İlçe merkezi ve mahallelerden toplanan günlük 250 ton çöp bu alana dökülüyor. Büyükşehir tarafından Caferbey Mahallemize yapılacak olan Katı Atık Transfer İstasyonunda kesinlikle çöp arıtma, biriktirme ve toplama olmayacak. Büyükşehir Belediyesinin Turgutlu'ya yaptığı tesisin bire bir aynısı olacak. Katı Atık Transfer İstasyonuna gelen çöpler, biriktirilmeden Büyükşehir'e ait tırlara yüklenerek Manisa'daki Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesislerine götürülecek. Bundan dolayı, Caferbey Mahallemizde yaşayan hemşehrilerimiz hiçbir şekilde mağdur olmayacaklar” dedi.

5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, 2022-2027 yılları arası 5 Yıllık İmar ve Kamulaştırma Programı talebi ile Kurşunlu Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talepleri oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıllığına Salihli Belediyesi'ne tahsis edilen Çarşamba Pazaryerinde bulunan üstü açık tezgahların kapatılması için Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya yetki verilmesi talebi ise oy birliği ile kabul edildi.

Meclisten Duru Bebek çağrısı

Öte yandan Salihli Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısında ortak bir açıklama yaparak, Hatice ve Mehmet Ali Sağlık çiftinin SMA Tip-1 teşhisi konulan kızları Duru Bebek için başlatılan yardım kampanyasına, duyarlı tüm vatandaşları destek olmaya davet etti.