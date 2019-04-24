Salihli ve Urganlı'nın kaderi Somaspor'a bağlı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'deki Manisa temsilcileri Salihli Belediyespor ve Urganlıspor'un ligdeki konumları, 8.Grubu lider bitiren Somaspor'un oynayacağı 3. Lig yükselme maçlarına bağlı.

Bölgesel Amatör Lig'de sezon tamamlandı. Salihli Belediyespor ve Urganlıspor'da gözler Manisa ekiplerinin yer aldığı 8.Grubu lider tamamlayan ve 3. Lig'e yükselme play-off maçı oynayacak olan Somaspor'a çevrildi. Somaspor, play-offlar ile 3. Lig'e yükselirse, Salihli Belediyespor doğrudan ligde kalacak, Urganlıspor play-out oynayacak. Somaspor'un başarısız olması halinde ise Salihli Belediyespor play-out oynayacak, Urganlıspor doğrudan alt lige düşecek.

Manisa ekiplerinin mücadele ettiği 8. Grupta Ödemişspor, Orhangazi Belediyespor ve Burhaniye Belediyespor doğrudan alt lige düşen takımlar olurken, Yıldırım Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Çiğli Belediyespor, Yalova Kadıköyspor doğrudan bölgesel amatör ligde kalan takımlar oldu.