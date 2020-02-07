Salihli zabıtadan fırınlara gece denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren 25 ekmek fırınını gece saatlerinde denetledi.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gece başlattığı denetimler sabaha kadar sürdü. Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerini sürdüren ekipler, ekmek üretimi gerçekleştiren fırınlarda gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanların ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolünü yaparken, kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür ederek standartlara uymayan işletmelere de uyarıda bulundu.

İlçe merkezinde bulunan 25 ekmek fırınını Zabıta ekipleri ve Gıda Teknikeri eşliğinde denetlediklerini belirten Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, vatandaşların sağlığı için ilçe genelinde gerçekleştirdikleri rutin denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.