Salihli zabıtasından 'Fahiş fiyat' denetimi

Yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen “raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor, indirimli ürünler bulunmuyor” yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. İlçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri, fiyat ve stokçuluk denetimi ile döviz kuru düşüşünün ürünlerin fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Fahiş fiyat uygulayan ve indirimli ürünlerin satışında zorluk çıkaran marketlere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde, ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile kasadaki ürünler karşılaştırılarak bir artış olup olmadığı inceleniyor. Yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekiplerimiz, vatandaşlardan gelen 'raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor, indirimli ürünler bulunmuyor' yönündeki şikayetler üzerine 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için denetimler yapıyor. Ayrıca ekiplerimiz, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda da denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fahiş fiyatlarla ürün satışlarının ve stokçuluğun önüne geçmeye çalışıyoruz” diye konuştu.