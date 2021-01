Salihli zabıtasından kasap denetimi

Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda rutin kontrollerini sürdüren Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren kasapları denetledi. Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında yapılan denetimler kapsamında Zabıta ekipleri, genel temizlik, ruhsat, satışa sunulan et ve et ürünlerinin gıda yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etti.

Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, ilçede yaşayan vatandaşların sağlıklı şartlarda üretilmiş gıdalar tüketmeleri amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceğini belirtti.