Salihli zabıtasından kasap denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde zabıta ve veteriner müdürlüğü işbirliğinde, ilçede faaliyette bulunan kasaplar ile et ürünleri satan işyerleri denetlendi.

Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren kasaplar ile et ürünleri satan işyerlerinde yaptığı denetimlerde, satışa sunulan et ve et ürünlerinin gıda yönetmeliğine uygunluğu, işyeri ruhsatı ve satış yerlerinin genel temizliğini kontrol etti.

Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda rutin kontrollerini sürdüren Zabıta ekipleri, Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı ile birlikte ilçe merkezinde faaliyet gösteren kasapları denetledi. Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.