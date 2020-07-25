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Salihli Ziraat Odası, ilaçlama için yeni araç aldı

Salihli Ziraat Odası Başkanlığı, ilaçlama işlemi için kullanılmak üzere yeni araç alımı gerçekleştirdi.


Salihli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından tarlalar ve bağlarda kullanılmak üzere ilaçlama aracı alımı gerçekleştirildi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, her zaman çiftçiler için çalışacaklarını söyledi. Başkan Yalvaç, “Salihli Ziraat Odası yönetimi olarak çiftçilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için almış olduğumuz yeni aracımızla birlikte mahallelerimizde her yıl uyguladığımız ilaçlama çalışmalarına bu yıl da hız kesmeden devam edeceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her çalışmamız, çabamız ve projemiz çiftçilerimizin menfaatine olmaya devam edecektir. Yaşadığımız tüm bu süreç boyunca en zor şartlarda üretmeye devam eden çiftçimizin yanında olmak boynumuzun borcudur. Salihli Ziraat Odası yönetimi meclisi ve personeli ile birlikte çiftçilerimiz için 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

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