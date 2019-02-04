Salihli Ziraat Odasında başkan değişti

Manisa'nın Salihli ilçesinde ziraat odası genel kurulunda başkanlığa Cem Yalvaç seçildi.

Salihli Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu odanın konferans salonunda gerçekleştirilirken, divan başkanlığını ise Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz yaptı. Gündem maddelerinin tek tek karara bağlanılmasından sonra seçimlere geçildi ve seçimlerde 102 delege oy kullandı. Geçersiz oyun çıkmadığı seçimlerde 58 oy alan Cem Yalvaç Salihli Ziraat Odasının yeni başkanı oldu. Diğer aday geçmiş dönem başkanı Necati Aktürk ise 44 oy aldı.

Seçimden zaferle ayrılarak başkan seçilen ve tebrikleri kabul eden Cem Yalvaç, tüm delegelere teşekkür ederek, “Bu seçimi Salihli çiftçisi kazandı” dedi.

Cem Yalvaç başkanlığındaki Salihli Ziraat Odası Yönetimi Tayfun Öztekin, Mehmet çelik, Şerif Lökçü, Çetin Başkal, Selahattin Demirtaş ve Turgay Başgönül'den oluştu.

Kongreye Kaymakam Levent Kılıç, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, CHP Manisa Milletvekili Mehmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve delegeler katıldı.