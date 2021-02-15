Salihli Ziraat Odası'nda görev değişimi

Manisa'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Salihli Ziraat Odası Meclis Başkanlığı'na Mustafa Bulut'un yerine Veli Uysal'ın getirildiği öğrenildi.

2019 yılında gerçekleştirilen Salihli Ziraat Odası başkanlık seçimlerinden 2 yıl sonra yapılan meclis başkanlığı seçiminde Veli Uysal, odanın yeni meclis başkanı seçildi. Oda başkanvekilliğine ise yeniden Mehmet Ali Karabulut'un seçildiği belirtildi.

Uysal ve Karabulut'a görevinde başarılar dileyen Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise, “Yeni kadromuzla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin menfaati için daha verimli çalışıp üreticimizin 7/24 hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Meclis Başkanımız Veli Uysal ve Meclis Başkanvekilimiz Mehmet Ali Karabulut'a yeni görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.