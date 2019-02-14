Salihli'de 16 çift, nikah için 14 Şubat'ı seçti

Manisa'nın Salihli ilçesinde nikah tarihlerini özel kılmak isteyen 16 çift, 14 Şubat Sevgililer Gününü seçti.

Salihli'de, evlilik tarihlerinin unutulmaz ve özel bir tarih olmasını isteyen çiftler, Sevgililer Günü'nde Salihli Belediyesi Nikah Salonu'nda hayatlarını birleştirdi. Nikahlarını özel bir güne getirmek isteyen çiftler Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesi Memurluğunda yoğunluğa neden oldu. Bugün evlenmek için daireye 16 çift başvururken, çiftler, verilen randevu sırasına göre geldikleri nikah salonunda nikahlarını kıydırdı. Çiftlerin nikahını ise Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Evlendirme Memurları Ebru Gülfidan ve Ulvi Özkartal kıydı.

Nazlı Humoğlu ve Murat Küçük çiftinin nikahını kıyan Belediye Başkanı Zeki Kayda “Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle özel bir gün. Ancak mutluluğun birinci şartı, karşılıklı sevgi ve saygıdır. Allah sizlere önce uzun ömür versin. Bu uzun ömür içerisinde de bugünkü gibi hep mutlu olsun” dedi. Başkan Kayda, genç çiftlere evlilik cüzdanlarını verip, ayrıca fincan takımı hediye etti.

Nazlı ve Murat Küçük çifti ise nikahlarını özel bir günde kıyıp taçlandırdıklarını vurgu yaptı.

Öte yandan Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu da bu özel günde evlenmek isteyen çiftlere sürpriz yaparak birim girişini çiçek, balon ve tüllerle süsledi.