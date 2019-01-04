Salihli'de 2018 yılında 35'i yabancı bin 187 nikah kıyıldı

2018 yılında Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesine 35'i yabancı uyruklu olmak üzere bin 208 çift müracaat etti. Müracaat eden çiftlerin bin 187'sinin nikahı kıyıldı.

Salihli Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda 2018 yılı içerisinde 35'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 187 çift nikah masasına oturdu. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'da birçok çiftin nikahını kıyarak, evlilik kurumunu taçlandırdı.

Evlendirme Memurları Ebru Gülfidan ve Ulvi Özkartal tarafından kıyılan nikahlardan 9'unun ise her iki tarafının Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Öte yandan evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çok sayıda çift ise nikahını 14 Şubat Sevgililer Günü ile 08.08.2018 tarihinde kıyıldığı öğrenildi.

2017 yılı ocak ayından bugüne kadar belediyeye başvuran bin 187 çiftin nikahlarını kıydıklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Evlilik kararı alan tüm çiftlerimize ömür boyu mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı diliyorum” dedi.

Başkan Kayda, 2019 yılının ise ülkemize ve dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.