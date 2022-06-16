Salihli'de 2022 YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Toplantıda Salihli'de gerçekleşecek sınavın güven ve huzur içinde gerçekleşmesinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler başlığı altında; soruların sınav binalarına güvenlik içerisinde nakli, sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, adayların sınav binalarına ulaşımı, sınav esnasında ilçe mülki sınırları içerisinde gürültü yapılmasının yasaklanması, nüfus cüzdanlarını kaybeden adaylara geçici kimlik belgesi verilmesi, sınavın bitmesi ile birlikte sınav evraklarının İlçe sınırlarını terk edinceye kadar emniyet güçleri tarafından güvenlik içerisinde naklinin sağlanması konuları görüşüldü.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Kaymakam Sağlam'ın yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Koca, Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Cihangir Alaca ve Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Taş katıldı.