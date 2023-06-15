Salihli'de 2023 YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Sağlam, “Gençlerimizin hayatının önemli dönüm noktalarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapılması için kurumlarımızca tüm tedbirler alınacaktır. Salihli'de sınava toplam 9 bin 659 adayın katılması bekleniyor. 2023 YKS sınavına girecek tüm adaylara başarılar, sınavda görev alacak tüm personele de kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ın yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Alaşehir Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı, Alaşehir Jandarma Komutan V. Ahmet Zözer, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Alaşehir Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Salihli İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Koca, Alaşehir Nüfus Müdürü Selma Öztürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve sınav koordinatörü Prof. Dr. Cihangir Alaca ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Taş katıldı.