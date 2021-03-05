Salihli'de 27 bin öğrenciye maske ve dezenfektan desteği

Yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Manisa'nın Salihli ilçesinde yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, aylar sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Belediye Başkanı Zeki Kayda da öğrencilere maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.

Ülke genelinde ve Salihli'de başlayan kontrollü normalleşme süreci kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türk Birliği Anadolu Lisesi ile Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere maske ve dezenfektan dağıttı. Öğrencilere korona virüse karşı uyarılarda bulunan Başkan Kayda, belediye olarak ilçe genelinde eğitim gören 27 bin öğrenciye maske ve dezenfektan ulaştıracaklarını kaydetti.

“Sizlere büyük görev düşüyor”

Pandemi döneminin tanımlanmasının önemine dikkat çeken Başkan Kayda “Çok sıkıntılı bir süreçten geçip, maske ile geziyoruz. Şuna sahip çıkmalısınız, büyüklerinize ise şu mesajı vermelisiniz. Siz dikkat ederseniz, biz yüz yüze eğitime devam edebileceğiz. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle beraber sınıfta bir araya gelebileceğiz, diyeceksiniz. Bu uyarılarınızı sizlerden bekliyoruz. Bu şekilde sizlere de bir görev vermiş olduk. İnşallah bu süreç tamamlanır ki hepimiz özgür bir şekilde sokaklarda ve caddelerde gezip, toplumun birlikte olabileceği mekanlarda, kafeteryalarda hep beraber buluşuruz. Dezenfektanları cebinize alıp, maskeyi, mesafeyi hepimizin bir şekilde uyması gerektiğini herkese hatırlatacağız” diye konuştu.

“27 bin öğrencimize ulaştıracağız”

Uzun bir aradan sonra yeniden ders başı yapan öğrencileri sınıflarında ziyaret eden ve sohbet eden Başkan Kayda, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Kayda, “Ülkemizde salgından dolayı gecikmeli de olsa eğitim ve öğretim yeniden başladı. Uzun yıllar okul müdürlüğü ve öğretmenlik yaptım. Belediye başkanı olarak okullarımızı ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istedim. Psikolojik olarak öğrencilerimiz ister istemez bu süreçten etkilendiler. Bizlerde onlara moral vermek amacıyla, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. İlçe genelinde eğitim gören 27 bin öğrencimize ekiplerimiz tarafından maske ve dezenfektan ulaştırılacak. Maske, mesafe ve temizliğe lütfen çok dikkat edelim. Tüm öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.