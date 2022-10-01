Salihli'de 35 branşta kurs düzenleniyor

Kültürel, sportif ve meslek edindirmeyi amaçlayan kurslar için kayıtların başladığı ve son başvuruların ise 14 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabileceği açıklandı.

Salihli Belediyesi öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Diyanet Gençlik işbirliğinde ücretsiz olarak 35 branşta kurslar düzenleniyor. Çocukların ve gençlerin yeteneklerini geliştirmek ve okul dışındaki zamanlarını daha iyi değerlendirmek, yetişkinlerin de boş vakitlerini değerlendirerek yeni bir şeyler öğrenmeleri amacıyla açılan kurslara katılmak isteyenlerin Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu, Himaye-i Etfal Sanat Evi, Atatürk Spor Salonu ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kayıt yaptırabilecekleri bildirildi. Son başvuru tarihinin ise 14 Ekim 2022 Cuma günü olduğu açıklandı.

35 branşta ücretsiz kurs

Salihli Belediyesi ve ilçedeki kurumlar işbirliğinde toplam 35 branşta ücretsiz olarak verilecek kurslar ise şunlar: Piyano, nota ile sağlıklı gelişim, ritim ve beden uyumu, müzik kulağı gelişimi, okuma ve anlama, ney, kaval, zurna, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Çocuk Korosu, tezhip ve minyatür, resim, dikiş-nakış, makrome örgü, ahşap süsleme, ilk yardım, diksiyon, çini, adabı muaşeret, gençlerle iletişim, Türk Halk Oyunları, drama-tiyatro, sıfır atık ve geri dönüşüm, liderlik eğitimi, bağımlılıkla mücadele, çevre koruma bilinci, fitness, yüzme, masa tenisi, judo, karate, voleybol, futbol ve zumba pilates.

Yeni bir şeyler öğrenerek hayatına renk katmak isteyen herkesi Salihli Belediyesi öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Diyanet Gençlik işbirliğinde ücretsiz olarak 35 branşta düzenlenen kurslara davet eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, onların hem sanat hem de kültürel alanlar ile farklı branşlarda eğitim almalarını ve yetişkinlerin de hobilerini geliştirmeleri amacıyla belediyemiz ve ilçemizdeki kurumlar işbirliğinde geniş çerçevede kurslar düzenliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı eğlenceli ve verimli zaman geçirmeleri için açtığımız kurslara davet ediyorum” dedi.