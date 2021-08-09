İhlas Haber Ajansı

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Salihli'de 360 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda boyları 1 metreye kadar ulaşan 360 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda boyları 1 metreye kadar ulaşan 360 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Salihli'nin Mersindere Mahallesi Mezarlık mevkisinde kenevir ekimi yapıldığı istihbaratı üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi ekipleri harekete geçti. Bölgede drone ile yapılan kontrolde boyları 1 metreye kadar ulaşan 360 kök kenevir tespit etti.


Hint kenevirleri jandarma ekipleri tarafından sökülüp imha edilirken, kenevirleri eken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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