Salihli'de 4 günlük festival

Manisa'nın Salihli ilçesinde bu yıl 2.kez düzenlenecek olan “Salihli'nin Kurtuluş Günü 2.Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali” etkinliği 4 gün sürecek. Festivalde Ece Seçkin, Ece Mumay, Kolpa ve Emre Kaya sahne alacak.

5-6-7 ve 8 Eylül tarihlerinde Gümüş Çayı Alanı'nda gerçekleştirilecek festivale çok sayıda sanatçı katılırken, korona virüs aşısı olmayanların konser alanına alınmayacağı belirtildi. Bölgenin en önemli ihracat ürününü tanıtmak amacıyla Salihli Belediyesi öncülüğünde ticaret borsası, ziraat odası ve özel bir bankanın katkılarıyla gerçekleştirilecek olan festivalin ilk gününde Ece Seçkin ve Etoaslan, 2.gününde Ece Mumay ve Oğuzhan Öz, 3.gününde Kolpa ve Tuğra, 4.gününde Emre Kaya ve Anlamsız Kaçışlar sahne alacak.

Aşı olmayan konsere alınmayacak

4 gün devam edecek festivalin Gümüş Çayı Alanı'nda gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek olan festivaldeki konser alanına korona virüs aşısı olmayanların alınmayacağını söyledi. Başkan Kayda, “Bir yıl aradan sonra Salihli'nin Kurtuluş Günü 2.Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Dört gün devam edecek festivale tüm hemşerilerimizi davet eder, katılımcılarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım” dedi.