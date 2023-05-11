Salihli'de 4 partiden ortak karar: Konvoy yapmayacaklar

dönem milletvekilliği genel seçimlerinin Manisa'nın Salihli ilçesinde rahat ve huzurlu bir ortamda geçmesi, vatandaşların hür iradesinin sandığa yansıması için seçime giren siyasi parti ilçe başkanları ortak karar ile cumartesi günü konvoy yapmama kararı aldı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri öncesinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda, seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması amacıyla 13 Mayıs Cumartesi günü Salihli'deki siyasi partilerce toplu şekilde herhangi bir etkinlik ve araçlarla konvoy düzenlenmemesi konusunda mutabakat sağlanarak imza altına alındı.

Kaymakam Sağlam başkanlığında yapılan toplantıya, mecliste grubu bulunan siyasi parti ilçe başkanları, emniyet ve jandarma komutanlığı yetkilileri katıldı.