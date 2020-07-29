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Salihli'de 40 kişi kurban kesim belgesi aldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi düzenlenen Kurban Kesim Kursuna katılan 40 kişiye belge verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi düzenlenen Kurban Kesim Kursuna katılan 40 kişiye belge verildi.


Salihli Kaymakamlığı Kurban Komisyonu bünyesinde Salihli İlçe Müftülüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Salihli Belediyesi, Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi ve Salihli Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan 20 saatlik Kurban Kesim Elemanı Kursu tamamlandı.


Kurban kesimlerinin dini esaslara uygun bir şekilde yapılması amacıyla düzenlenen ve 3 modülden oluşan kursa katılan 40 kursiyere, pratik eğitimlerinin ardından Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Milli Eğitim Müdür İsa Dilek ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz tarafından belgeleri verildi.


Kaymakam Sağlam, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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